Цены на воду в Украине выросли из-за того, что некоторые общины самостоятельно повысили тарифы.

Для большинства украинцев цена на воду в сентябре останется прежней и не для всех. Дело в том, что цена была повышена летом, то платежки у некоторых увеличатся. В Украине нет единой цены на воду, поскольку она варьируется в зависимости от региона. Каждый поставщик устанавливает свои тарифы и правила.

В сентябре не ожидается повышение тарифов на воду. Однако в июне для некоторых потребителей цены уже выросли.

Цены на воду выросли из-за того, что некоторые общины самостоятельно повысили тарифы. Больше всего изменилась стоимость водоснабжения в ЧАО "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за кубометр.

Вот как изменились цены для других компаний:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал - 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) - 22,88 гривны;

Днепроводоканал - 23,92 гривны;

Львовводоканал - 20,04 гривны;

Киевводоканал - 21,42 гривны;

Харьковводоканал - 22,87 гривны;

Черкассыводоканал - 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;

Житомирводоканал - 32,77 гривны.

Что касается водоотвода, то больше всего подорожала услуга в КП "Облводоканал" - до 41,30 гривны за кубометр.

Источник: 24 Канал.

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