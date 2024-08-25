Для большинства украинцев цена на воду в сентябре останется прежней и не для всех. Дело в том, что цена была повышена летом, то платежки у некоторых увеличатся. В Украине нет единой цены на воду, поскольку она варьируется в зависимости от региона. Каждый поставщик устанавливает свои тарифы и правила.
В сентябре не ожидается повышение тарифов на воду. Однако в июне для некоторых потребителей цены уже выросли.
Цены на воду выросли из-за того, что некоторые общины самостоятельно повысили тарифы. Больше всего изменилась стоимость водоснабжения в ЧАО "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за кубометр.
Вот как изменились цены для других компаний:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 гривны за кубометр;
- Черновцыводоканал - 23,86 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) - 22,88 гривны;
- Днепроводоканал - 23,92 гривны;
- Львовводоканал - 20,04 гривны;
- Киевводоканал - 21,42 гривны;
- Харьковводоканал - 22,87 гривны;
- Черкассыводоканал - 20,19 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;
- Житомирводоканал - 32,77 гривны.
Что касается водоотвода, то больше всего подорожала услуга в КП "Облводоканал" - до 41,30 гривны за кубометр.
Источник: 24 Канал.
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