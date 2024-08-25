Во время обысков в их квартирах и на рабочих местах были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документация.

В Днепропетровской области сообщено о подозрении учредителю и бухгалтеру общества. Их обвиняют в присвоении более 1,2 млн. грн. на ремонте железнодорожного объекта. Подробности сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, между обществом и филиалом АО «Укрзализныця» был заключен договор на текущий ремонт кровли вагоносборочного участка в Синельниково.

Сообщается, что подозреваемые сознательно внесли и утвердили ложную информацию в официальные документы о стоимости и объеме выполненных строительных работ.

На основе поддельных документов на счет общества было излишне перечислено более 1,2 млн. грн. бюджетных средств, которыми впоследствии завладели подозреваемые.

Во время обысков в их квартирах и на рабочих местах были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документация.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

При процессуальном руководстве Синельниковской окружной прокуратуры сообщено о подозрении учредителю и бухгалтеру общества по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и подлог документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) .

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