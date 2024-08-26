Такой рецепт сладкого десерта сможет порадовать всех за столом и приятно удивить легкостью, рассказала в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 1,1 л молока
- 3 яйца
- 80 г сахара
- 150 г крахмала или муки
- Цедра 1 лимона или апельсина
- Палочка корицы
- Ваниль
- 3 яйца
- Мука
- Масло для жарки
- Сахар для посыпки
Приготовление:
В антипригарную кастрюльку налейте 700 мл молока. Добавьте нарезанную цедру лимона или апельсина, палочку корицы и ваниль. Подогрейте на среднем огне, пока молоко не станет горячим, но не кипящим.
В отдельной миске смешайте сахар с крахмалом. Затем влейте оставшееся молоко и добавьте 3 яйца. Тщательно перемешайте смесь до однородности.
Постепенно влейте горячее молоко в яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Перелейте обратно в кастрюлю и подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая.
Переложите готовый крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую форму, выстеленную пищевой пленкой. Накройте сверху пленкой и охладите. Затем поместите в морозильник на 2-3 часа, чтобы крем полностью застыл.
Взбейте оставшиеся 3 яйца. Застывший крем нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек обмакните сначала в яйца, затем в муку.
Жарьте на разогретой сковороде с маслом до корочки с каждой стороны.
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