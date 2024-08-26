Этот рецепт не только прост в приготовлении, но еще и очень оригинален, особенно если хочется чего-то сладкого.

Такой рецепт сладкого десерта сможет порадовать всех за столом и приятно удивить легкостью, рассказала в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

1,1 л молока

3 яйца

80 г сахара

150 г крахмала или муки

Цедра 1 лимона или апельсина

Палочка корицы

Ваниль

3 яйца

Мука

Масло для жарки

Сахар для посыпки

Приготовление:

В антипригарную кастрюльку налейте 700 мл молока. Добавьте нарезанную цедру лимона или апельсина, палочку корицы и ваниль. Подогрейте на среднем огне, пока молоко не станет горячим, но не кипящим.

В отдельной миске смешайте сахар с крахмалом. Затем влейте оставшееся молоко и добавьте 3 яйца. Тщательно перемешайте смесь до однородности.

Постепенно влейте горячее молоко в яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Перелейте обратно в кастрюлю и подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая.

Переложите готовый крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую форму, выстеленную пищевой пленкой. Накройте сверху пленкой и охладите. Затем поместите в морозильник на 2-3 часа, чтобы крем полностью застыл.

Взбейте оставшиеся 3 яйца. Застывший крем нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек обмакните сначала в яйца, затем в муку.

Жарьте на разогретой сковороде с маслом до корочки с каждой стороны.

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