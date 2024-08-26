Такой рецепт сладкого десерта сможет порадовать всех за столом и приятно удивить легкостью, рассказала в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • 1,1 л молока
  • 3 яйца
  • 80 г сахара
  • 150 г крахмала или муки
  • Цедра 1 лимона или апельсина
  • Палочка корицы
  • Ваниль
  • 3 яйца
  • Мука
  • Масло для жарки
  • Сахар для посыпки

Приготовление:

В антипригарную кастрюльку налейте 700 мл молока. Добавьте нарезанную цедру лимона или апельсина, палочку корицы и ваниль. Подогрейте на среднем огне, пока молоко не станет горячим, но не кипящим.

В отдельной миске смешайте сахар с крахмалом. Затем влейте оставшееся молоко и добавьте 3 яйца. Тщательно перемешайте смесь до однородности.

Постепенно влейте горячее молоко в яично-молочную смесь, постоянно помешивая. Перелейте обратно в кастрюлю и подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая.

Переложите готовый крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую форму, выстеленную пищевой пленкой. Накройте сверху пленкой и охладите. Затем поместите в морозильник на 2-3 часа, чтобы крем полностью застыл.

Взбейте оставшиеся 3 яйца. Застывший крем нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек обмакните сначала в яйца, затем в муку.

Жарьте на разогретой сковороде с маслом до корочки с каждой стороны.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.