Сообщено о подозрении главе одной из администраций Днепровского городского совета. Его обвиняют в присвоении более 1 млн. грн. на реконструкции сетей водоснабжения. Подробности сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году районная администрация и частное предприятие заключили контракт на реконструкцию водопроводных сетей в жилом массиве Днепра.

Чиновник, зная, что объемы и стоимость строительно-монтажных работ и материалов были значительно завышены, внес ложные данные в официальные документы и подписал их. В результате на счет подрядчика были перечислены средства.

Эти действия нанесли значительные убытки для территориальной общины, превышающие 1 млн гривен.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в местах жительства подозреваемого, в помещении городского совета и в его автомобиле. В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн. гривен. При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра сообщено о подозрении главе районной администрации Днепровского городского совета в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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