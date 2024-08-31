В 2024 году для зачисления одного месяца стажа минимальный страховой взнос составляет 1760 грн, что составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 грн). В год это составляет 21120 грн. Однако если гражданин желает купить год стажа единовременно, уплатив всю сумму единого взноса за этот период, общая сумма будет вдвое больше: 3 250 грн в месяц и 42 240 грн в год. Об этом сообщили в ПФУ.

В 2024 году в системе пенсионного страхования произошли существенные изменения, в частности, повышение минимальной заработной платы, что повлияло на стоимость страхового стажа.

Минимальный страховой взнос для зачисления одного месяца стажа в 2024 году составляет 1760 грн. Это соответствует 22% повышенной минимальной заработной платы в 8 000 грн, которая была установлена ​​с 1 апреля 2024 года. Этот взнос уплачивает как работодатель за работающее лицо, так и сам гражданин, если он самостоятельно формирует свой пенсионный стаж.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие, так и неработающие граждане. Это позволяет лицам без официального места работы или работающим за границей обеспечить себе будущую пенсию в Украине.

В 2024 году украинцы могут купить страховой стаж онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы купить страховой стаж, нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Сделать это можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Фонда ( https://portal.pfu.gov.ua/ ):

Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Действие подписи или системы GOV.ID. Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие". Внести персональные данные лица, в пользу которого будут поступать добровольные взносы (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения). Если взносы человек будет платить за себя, то следует нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию. Дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные. Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить". Уплатить взносы, выбрав удобный способ (через “Portmone” или платежное поручение).

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