Синоптик рассказала, какой будет погода в конце лета и стоит ли ждать дождей в этот день.

На юге Украины, где местами пройдут дожди, температура будет немного ниже, чем в остальных регионах страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Август завершается горячей и преимущественно сухой погодой. Так будет и в выходные ближайшие", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, температура воздуха в дневные часы составит +30...+34 градуса, только в южной части немного ниже, +27...+30 градусов.

"Дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут", - рассказала эксперт по погоде.

Метеоролог Игорь Кибальчич, кандидат географических наук сообщает, что в субботу, 31 августа, будет жаркая и сухая погода в большинстве областей Украины.

Ветер будет восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем ​​+30…+35 °С, в Крыму +25…+30 °С.

В Киеве в субботу, 31 августа, синоптики тоже не прогнозируют дождей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​около 30°.

Во Львове ожидается солнечная погода, дождей не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков, в Одессе утром будет безоблачно, затем небо закроют облака, которые будут оставаться до вечера, осадков не ожидается.

В Харькове — +33 днем и +20 ночью, в Одессе — +27 днем и +21 ночью.

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