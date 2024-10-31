Процедура видеоидентификации происходит не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявления.

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека объяснили, как гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, возобновить выплаты приостановленных пенсий .

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Алгоритм возобновления пенсий для жителей ТОТ

Как отмечается, если на банковский счет не поступают пенсионные выплаты, находящиеся на оккупированных территориях граждане могут пройти процедуру удаленной идентификации.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ); Авторизироваться через "Действие.Подпись" или электронную подпись, выданную банком; Найти на портале раздел "Заявление на идентификацию в режиме видеоконференции"; Заполнить необходимые поля, отмеченные звездочкой; Выбрать удобный вариант видеосвязи (Google Meet, Zoom или другие платформы).

"Обратите внимание! Процедура видеоидентификации происходит не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявления", — подчеркнул омбудсмен.

Также граждане могут обратиться за помощью в Офис омбудсмена по телефонам:

0 800 501 720; 044 299 74 08.

Кроме того, можно написать по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua .

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