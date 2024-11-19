Украинцы могут получить финансовую помощь на погребение родственника в виде нескольких пенсий , выплачиваемых ближайшим членам семьи.

Об этом сообщают в "Дії".

Как получить две пенсии после смерти родственника

Члены семьи могут получить пособие на погребение в размере пенсии, которую получал умерший на момент смерти, согласно информации, опубликованной в приложении «Дія».

В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", его родственникам или человеку, организовавшему захоронение, выплачивается пособие, равное трем месячным пенсиям, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц

Важно! Если погребение организует государство, такая помощь не оказывается.

Необходимые документы

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и представить следующие документы:

Заявление на получение пособия на погребение. Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме тех, кто отказался от него по религиозным соображениям и имеет соответствующую отметку в паспорте). Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Свидетельство смерти. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти для получения помощи (приложение 14 к Инструкции по ведению Государственного реестра) или справка о смерти пенсионера. Если смерть зарегистрирована за границей, необходимо предоставить свидетельство о смерти или документе, выданном иностранными органами, подтверждающим факт смерти.

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