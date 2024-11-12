Максимальный размер этого пособия не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн в 2024 году.

В Украине пенсионный возраст наступает в 60, 63 или 65 лет, однако, если не хватает страхового стажа для получения пенсии , граждане могут обратиться за государственной социальной помощью.

Как оформить такие выплаты, объяснили на Правительственном портале.

Размер этой помощи в 2024 году достаточно невелик. Подробную информацию об условиях и порядке оформления можно найти на Правительственном портале.

Возможный стаж для выхода на пенсию в 2024 году:

В 60 лет – от 31 года стажа;

В 63 года - от 21 до 31 года стажа;

В 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Украинцы старше 15 лет страхового стажа могут претендовать на социальную помощь в 65 лет, если совокупный доход их семьи соответствует установленным критериям. Вместо пенсии им предоставляется социальная помощь, сумма которой равна разнице между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн в 2024 году), и среднемесячным доходом на одного человека в семье за ​​последний полгода.

Максимальный размер этого пособия не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 грн в 2024 году. При повышении прожиточного минимума возрастает и размер социальной помощи нетрудоспособным лицам.

Как оформить социальную помощь

Для оформления социальной помощи необходимо отправить в органы социальной защиты с заявлением и следующими документами:

право на доходы и имущество (на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть или два месяца, предшествующие месяцу обращения;

копия решения суда о признании лица недееспособным (если это приложение);

копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц);

документ, подтверждающий повторение представителя заведения, выполняющего функции опекуна (если опекун не назначен);

копия справки о статусе перемещенного лица, удостоверение беженца или другой документ, подтверждающий легальное пребывание (при необходимости);

копия справки о регистрации места жительства.

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