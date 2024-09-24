Отвечая на вопрос, как получить щедрый урожай перца на подоконнике, нужно помнить, что выращивание єтого овоща в помещении немного сложнее, чем выращивание перца в огороде, но это выполнимо.
С несколькими простыми принадлежностями и этими советами по выращиванию перца вы можете освоить искусство комнатного садоводства и выращивать самые вкусные мягкие и острые перцы даже посреди зимы.
Как получить щедрый урожай перца на подоконнике:
1. Выбирайте компактные сорта перца.
Большинство сортов перца можно выращивать в помещении, но некоторые виды перца подходят для выращивания в помещении лучше, чем другие. Например, болгарский перец переносит условия в помещении, но он не плодоносит так обильно, как некоторые более мелкие растения чили. Кроме того, их крупные плоды могут нуждаться в подпорках.
2. Выберите правильные контейнеры.
Растениям перца нужно много места для роста, что легко сделать, если вы сажаете перец на большой грядке. Домашний перец нужно выращивать в больших горшках или контейнерах , которые могут вместить его мощную корневую систему.
3. Используйте качественную почвенную смесь, для получения щедрого урожая перца на подоконнике.
Если вы заносите на зиму уличный перец в помещение, может возникнуть соблазн посадить его в садовую почву, но это не рекомендуется. При использовании в контейнерах стандартная садовая почва уплотняется и может подавлять рост корней и вызывать другие проблемы. Чтобы избежать этого, сажайте перец в качественную почвенную смесь, предназначенную для использования в помещении.
4. Добавьте лампу для подсветки перца.
У вас может возникнуть соблазн попробовать выращивать перец на солнечном подоконнике, но большинство окон не получают достаточно яркого света для роста перца. Даже если у вас есть ярко освещенное окно, количество естественного света значительно уменьшается зимой, и растения перца могут не плодоносить без дополнительного света от лампы для выращивания.
5. Держите растения перца в тепле.
Перец — тропическое растение, которое процветает в теплую погоду и прекрасно растет при стандартной комнатной температуре. Однако экстремальные температуры могут привести к тому, что перец сбросит цветы и не будет расти должным образом.
6. Повысьте влажность воздуха в помещении.
Большинство перцев предпочитают влажность выше средней , но некоторые сорта перца более привередливы к влажности, чем другие.
7. Регулярно удобряйте.
Посадка перцев в богатую почвенную смесь всегда является хорошим началом, но перцы — это растения, которые потребляют много питательных веществ и обычно нуждаются в дополнительном удобрении в течение всего вегетационного периода для роста и обильного плодоношения.
Источник: bhg.
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