Выращивайте сладкий и острый перец круглый год, следуя этим простым советам, как получить щедрый урожай перца на подоконнике.

Отвечая на вопрос, как получить щедрый урожай перца на подоконнике, нужно помнить, что выращивание єтого овоща в помещении немного сложнее, чем выращивание перца в огороде, но это выполнимо.

С несколькими простыми принадлежностями и этими советами по выращиванию перца вы можете освоить искусство комнатного садоводства и выращивать самые вкусные мягкие и острые перцы даже посреди зимы.

Как получить щедрый урожай перца на подоконнике:

1. Выбирайте компактные сорта перца.

Большинство сортов перца можно выращивать в помещении, но некоторые виды перца подходят для выращивания в помещении лучше, чем другие. Например, болгарский перец переносит условия в помещении, но он не плодоносит так обильно, как некоторые более мелкие растения чили. Кроме того, их крупные плоды могут нуждаться в подпорках.

2. Выберите правильные контейнеры.

Растениям перца нужно много места для роста, что легко сделать, если вы сажаете перец на большой грядке. Домашний перец нужно выращивать в больших горшках или контейнерах , которые могут вместить его мощную корневую систему.

3. Используйте качественную почвенную смесь, для получения щедрого урожая перца на подоконнике.

Если вы заносите на зиму уличный перец в помещение, может возникнуть соблазн посадить его в садовую почву, но это не рекомендуется. При использовании в контейнерах стандартная садовая почва уплотняется и может подавлять рост корней и вызывать другие проблемы. Чтобы избежать этого, сажайте перец в качественную почвенную смесь, предназначенную для использования в помещении.

4. Добавьте лампу для подсветки перца.

У вас может возникнуть соблазн попробовать выращивать перец на солнечном подоконнике, но большинство окон не получают достаточно яркого света для роста перца. Даже если у вас есть ярко освещенное окно, количество естественного света значительно уменьшается зимой, и растения перца могут не плодоносить без дополнительного света от лампы для выращивания.

5. Держите растения перца в тепле.

Перец — тропическое растение, которое процветает в теплую погоду и прекрасно растет при стандартной комнатной температуре. Однако экстремальные температуры могут привести к тому, что перец сбросит цветы и не будет расти должным образом.

6. Повысьте влажность воздуха в помещении.

Большинство перцев предпочитают влажность выше средней , но некоторые сорта перца более привередливы к влажности, чем другие.

7. Регулярно удобряйте.

Посадка перцев в богатую почвенную смесь всегда является хорошим началом, но перцы — это растения, которые потребляют много питательных веществ и обычно нуждаются в дополнительном удобрении в течение всего вегетационного периода для роста и обильного плодоношения.

Источник: bhg.

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