Лимоны требуют ухода и внимания в помещении, но вы можете добиться успеха, выращивая их из косточки на подоконнике.

Садовники назвали простой метод для гарантированного урожая, выращивая лимоны из косточки на подоконнике.

Лимоны можно выращивать в доме на подоконнике, если вы можете создать им правильные условия, чтобы обеспечить им счастье.

Самая важная часть ухода за цитрусовыми деревьями при выращивании их в помещении — это свет.

Поставьте лимонное дерево там, где вы можете обеспечить ему максимальное естественное освещение в доме, и оно отплатит вам красотой и вкусными плодами.

Если вы хотите купить дерево лимона, а не сажать лимоны из косточки, то вам нужно купить правильное.

Выращенные в горшках лимонные деревья никогда не вырастут такими большими, как те, что выращены в земле.

Но все равно лучше выбрать карликовый сорт для выращивания лимонов в контейнерах.

Хорошей новостью является то, что лимонные деревья самоопыляемые, поэтому одно растение может давать плоды.

Когда вы выращиваете лимонное дерево в горшке, первое, что вам нужно сделать, это дренаж.

Лимонные деревья не любят заболоченные корни, так что не покупайте красивый горшок без дренажных отверстий!

Для небольших деревьев хорошим местом для начала будет контейнер диаметром 30 см. По мере роста деревьев вам нужно будет постепенно увеличивать размер горшка, в конечном итоге до 45–60 см.

Горшок, полный компоста, вместе с деревом, будет тяжелым, а декоративные горшки, такие как терракота, добавят веса.

Как выращивать лимон из косточки на подоконнике?

Подготовьте семя лимона, удалив всю мякоть с его поверхности непосредственно перед посадкой.

Пока семена лимона еще влажные, посадите их на глубину около 1 1/2 см и засыпьте землей.

Периодически опрыскивайте почву водой, не допуская ее пересыхания.

Ухаживайте за лимоном, поддерживая почву влажной и давая ему органические удобрения. Следите за тем, чтобы его не атаковали насекомые или болезни. При необходимости обрезайте все мертвые листья.

Источник: haxnicks.

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