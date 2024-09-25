Что касается похолодания, Наталья Диденко отметила, что оно станет ощутимым уже через несколько дней, однако температура будет колебаться.

Из-за атмосферного фронта с запада, связанного со скандинавским циклом Brigitta, в Украине ухудшаются погодные условия .

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко во вторник, 24 сентября.

В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Прогноз на 25 сентября выглядит следующим образом: в западных регионах Украины ожидается ухудшение погоды из-за циклона "Бригитта", пройдут дожди, местами угрозы. Температура воздуха будет держаться в пределах +21...+24°C. В северной, центральной, южной и восточной областях в среду будет солнечно и сухо, с температурой +23...+28 °C.

В Киеве прогнозируется ясная и теплая погода без осадков, с дневной температурой около +26 °C.

Что касается похолодания, Наталья Диденко отметила, что оно станет ощутимым уже через несколько дней, однако температура будет колебаться.

«Самое заметное похолодание ожидается примерно 29 сентября, но до стабильного снижения температуры еще далеко», — пишет Диденко.

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого. Проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить определённую информацию.

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