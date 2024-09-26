Одной из важных работ осенью является подготовка почвы для посева семян для удачного урожая.

Огородники рассказали, как подготовить почву осенью для посева семян, ведь это важная задача — привести участок неряшливой земли — из-под которой торчат редкие сорняки.

Вооружитесь вилами для копания, плоскими граблями и ведром, в которое можно положить камни, а затем начните с удаления всех следов сорняков, особенно корней.

Как разрыхлить и подготовить почву осенью для посева семян:

Грабли — одно из моих любимых садовых заданий, расслабляющее занятие с очень удовлетворяющим конечным результатом.

Не торопитесь: толкайте и тяните зубчатое лезвие вперед и назад ритмичными движениями, осторожно поглаживая поверхность почвы, чтобы разбить комки почвы, притягивая к себе камни и другие объемные предметы.

Чтобы подготовить почву осенью для посева семян, вам нужно подготовить большую грядку, начните с дальнего конца и идите назад, пока вы сгребаете, притягивая почву к себе.

После того, как камни будут удалены (хорошо для заполнения выбоин на дорожке на участке), используйте плоский конец головки граблей, чтобы разбить любые мелкие комки, а затем полюбуйтесь своей работой — созданием того, что называется «тонкой пашней».

Если вы сажаете овощи для осеннего сада, вам следует сделать это в конце лета, чтобы урожай был собран до первых заморозков.

Для посадки цветов, если вы живете в очень холодном регионе с суровыми зимами, не сейте семена до тех пор, пока не наступят очень холодные заморозки.

Посадка семян слишком поздно осенью может привести к тому, что они начнут расти, а затем погибнут от холода. Если вы увидите росток, накройте его мульчей. Если у вас более теплая зима, сажайте семена осенью прямо перед сезоном дождей.

Вы хотите, чтобы ваши семена оставались в почве, и тогда, когда зима закончится и наступит весна, ваши семена прорастут.

Источник: riversidegardencentre.

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