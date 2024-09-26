Хозяйки поделились секретами, как сохранить урожай капусты сочным и свежим до весны.

Капуста — это овощ, который осенью следует закладывать на хранение, а затем использовать большую часть холодного зимнего сезона, узнайте, как сохранить ее сочной и свежей до весны.

Но не всем удается сохранять урожай капусты в течение длительного времени.

Итак, как сохранить урожай капусты до весны:

Почему и какие варианты хранения капусты считаются наиболее удачными способами ее сохранения, об этом мы сегодня и поговорим.

Сначала поговорим о температуре и влажности для хранения капусты до весны — их несоблюдение может привести к печальным результатам. Поэтому капусту следует хранить при температуре около 0°C, допуская лишь несколько градусов отклонения в одну сторону.

При этом влажность в помещении может варьироваться, но в строго определенном диапазоне — от 85% до 95%.

Конечно, такие условия можно создать в специально отведенных для этого местах хранения, например, в погребе, в подвале дома или на балконе.

Если температура очень высокая — например, выше 5°C — у капусты могут начать расти соцветия и, конечно, в этом случае она становится более вялой, менее сочной, теряет привлекательность и большую часть своих вкусовых качеств.

Не только условия хранения определяют, как долго сохранится капуста. На время сохранения капусты в надлежащем виде большое влияние оказывает сорт капусты.

Например, раннеспелые сорта капусты не хранятся долго даже в идеальных условиях, но более длительного срока хранения (высокой лежкости) можно ожидать от сортов, созревших в средних условиях, или даже от позднеспелых сортов.

Среди среднеспелых сортов капусты можно выделить элитные сорта — сорт может храниться более 7 месяцев, обычные сорта обычно лежат более полугода.

Источник: thumbgarden.

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