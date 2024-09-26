С приближением зимы есть что-то обнадеживающее в хорошо укомплектованной кладовой, поэтому стоит знать, как сохранить урожай яблок на зиму.

Обильный запас яблок можно есть свежими зимой и использовать для приготовления выпечки, здесь вы узнаете, как сохранить урожай на зиму.

Но если вы хотите, чтобы ваш урожай домашних яблок хранился как можно дольше и сохранял свой восхитительный вкус и хрустящую текстуру, важно содержать их в идеальных условиях.

Некоторые сорта яблок хранятся гораздо лучше, чем другие.

В целом, толстокожие и терпкие сорта хранятся лучше и дольше, чем тонкокожие и сладкие. Если у вас есть несколько разных сортов, знание этого может помочь вам решить, какие из них следует отправить на более длительное хранение, а какие можно будет съесть в ближайшие недели.

Кроме того, сорта яблок с более поздним сроком сбора урожая обычно лучше хранятся.

Хранение яблок в свежем виде на зиму — хорошая идея для яблок без дефектов и уж точно не для плохих.

Знаете эту поговорку – одно гнилое яблоко портит кучу. Так же, как это выражение часто верно в переносном смысле, оно верно и в прямом смысле.

Идеальные условия хранения яблок на зиму:

Теперь, когда вы отобрали весь урожай плохих яблок и готовы сохранить хорошие, давайте перейдем к сути.

Этот фрукт будет самого высокого качества и сохранится дольше всего, если его хранить при температуре 0-0,5 градусов Цельсия.

Наряду с этой довольно морозной температурой, яблоки в идеале должны храниться при уровне влажности 85-95 процентов.

Те яблоки, которые хранятся при более низкой влажности, имеют тенденцию со временем высыхать и сморщиваться. При соблюдении этих идеальных условий некоторые яблоки можно успешно хранить до шести месяцев.

Если у вас большой урожай яблок, который не помещается в холодильнике, или вы не хотите, чтобы он занимал ценное пространство в холодильнике, есть другие места, где вы можете хранить яблоки.

В зависимости от вашего климата, вашими вариантами хранения яблок могут быть неотапливаемый подвал, гараж или погреб.

Источник: gardenerspath.

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