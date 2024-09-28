Итак, если вы собрали урожай ягод и думаете, что с ними делать дальше, хозяйки поделились хитростями.

Следующая информация от опытных хозяек полезна, чтобы знать, как хранить ягоды сразу после сбора урожая.

Во-первых, не кладите ягоды в закрытый пакет или контейнер сразу после сбора, она, вероятно, все еще теплая от солнца, поэтому оставьте контейнер открытым, чтобы не образовывалась влага.

Если вы хотите заморозить ягоды, НЕ мойте их! Это приведет к тому, что кожица ягод станет жесткой, и в целом заморозка ягод будет более сложной, и они будут менее вкусными, когда вы будете готовы их использовать.

Просто положите ягоды в один слой на контейнер для заморозки или противень. Дайте им полностью замерзнуть, а затем пересыпьте замороженные ягоды в контейнеры для заморозки, такие как пакеты для заморозки.

Поскольку немытая ягода замерзает по отдельности, ее можно легко высыпать из контейнеров в желаемых количествах для выпечки, смузи и т. д.

Помните, что как замороженные, так и свежие ягоды следует промывать и сливать воду непосредственно перед подачей на стол.

Как хранить ягоды после сбора урожая правильно?

Храните немытые ягоды в один слой, например, в коротком широком контейнере для хранения, чтобы ягоды не раздавились. Выстелите контейнер бумажными полотенцами, чтобы впитать излишнюю влагу, затем неплотно накройте. (Плотная крышка задерживает газы, которые ускоряют созревание.)

Сушка ягод. Когда вы будете готовы использовать ягоды, поместите их в дуршлаг и промойте в прохладной воде. Выстелите корзину для салата бумажными полотенцами, высыпьте промытые ягоды и отожмите влагу.

Источник: bhg.

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