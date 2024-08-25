Когда садовник замечает на кустах смородины несколько сморщенных, похожих на изюм ягод, он часто задумывается, что делать, если увядают ягоды смородины. Сначала это может показаться признаком перезрелости, но если таких ягод становится много, это вызывает тревогу. И не зря, ведь высыхание ягод – это один из признаков опасных грибковых заболеваний. Что делать, если увядают ягоды смородины из-за такой болезни, как фузариозное увядание?

Фузариоз, или фузариозное увядание, вызывается грибом Fusarium. Обычно эта болезнь поражает томаты, огурцы и кабачки, проявляясь посредством увядания листьев и последующего засыхания растений. Однако фузариоз способен поражать почти все растения, включая деревья и злаковые культуры, и смородина также не является исключением. Так что делать, если увядают ягоды смородины из-за фузариоза? Прежде всего нужно вовремя выявить проблему.

Появление сморщенных ягод на смородине – это первый признак фузариоза. Если болезнь не заметить на раннем этапе, это может привести к потере значительной части урожая, а затем к засыханию листьев и веток. В таком случае куст придется уничтожить. Но что делать, если увядают ягоды смородины и есть надежда спасти растение? Нужно действовать немедленно.

Гриб проникает в растение через раны и живет в почве, сначала поражая корни. При сильном поражении растение может полностью потерять корневую систему. Это особенно заметно на примере клубники: если вытащить засохший кустик из земли, можно увидеть, что корни почти или полностью сгнили. Подобное происходит и со смородиной. Что делать, если увядают ягоды смородины из-за поражения корневой системы? В таком случае следует действовать радикально, чтобы остановить распространение болезни.

Если куст стал сохнуть, спасти его уже не получится. Растение необходимо выкорчевать и сжечь, чтобы предотвратить распространение болезни. После этого следует обработать почву сильным фунгицидом для уничтожения возбудителей. Но что делать, если увядают ягоды смородины на ранней стадии болезни? Если ситуация не критична, можно использовать биопрепараты, которые помогут спасти куст и предотвратить дальнейшее распространение фузариоза.

Поэтому, заметив первые признаки заболевания, следует немедленно обработать кусты смородины и почву препаратами, содержащими Bacillus subtilis (сенная палочка) или Trichoderma viride (триходерма зеленая). Даже если вы ошиблись и растение не больно фузариозом, эти микроорганизмы оздоровят почву, укрепят растение и помогут предотвратить другие грибковые и бактериальные заболевания.

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