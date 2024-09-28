Существует множество летних овощей, включая картофель, лук, чеснок, свеклу, морковь и зимнюю тыкву, которые можно относительно легко хранить урожай в квартире.
Как хранить урожай в квартире?
Если у вас немного овощей, хорошим вариантом будет холодильник. Положите их в ящик для фруктов и овощей в пластиковом пакете с отверстиями или накройте яблоки влажным бумажным полотенцем.
Не храните другие овощи в том же ящике, потому что например яблоки выделяют этиленовый газ, который может ускорить порчу соседних продуктов.
Для хранения в холодильнике положите овощи одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки. Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет. Сложите пакеты на полке или в ящике холодильника. Ежемесячно проверяйте на предмет гниения и используйте их в первую очередь.
Если у вас большее количество урожая овощей и фруктов, найдите прохладное, темное (или тусклое) место с относительной влажностью, например, подвал или гараж.
Как хранить урожай овощей в квартире?
Хранение овощей в холодильнике. Для хранения в холодильнике положите овощи одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки.
Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет.
Как хранить урожай моркови в квартире?
Источник: gardeners.
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