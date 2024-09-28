Есть что-то особенно приятное в том, чтобы все еще иметь возможность есть продукты из своего огорода, поэтому узнайте, как хранить урожай в квартире.

Существует множество летних овощей, включая картофель, лук, чеснок, свеклу, морковь и зимнюю тыкву, которые можно относительно легко хранить урожай в квартире.

Как хранить урожай в квартире?

Если у вас немного овощей, хорошим вариантом будет холодильник. Положите их в ящик для фруктов и овощей в пластиковом пакете с отверстиями или накройте яблоки влажным бумажным полотенцем.

Не храните другие овощи в том же ящике, потому что например яблоки выделяют этиленовый газ, который может ускорить порчу соседних продуктов.

Для хранения в холодильнике положите овощи одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки. Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет. Сложите пакеты на полке или в ящике холодильника. Ежемесячно проверяйте на предмет гниения и используйте их в первую очередь.

Если у вас большее количество урожая овощей и фруктов, найдите прохладное, темное (или тусклое) место с относительной влажностью, например, подвал или гараж.

Как хранить урожай овощей в квартире?

Хранение овощей в холодильнике. Для хранения в холодильнике положите овощи одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки.

Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет.

Как хранить урожай моркови в квартире?

Источник: gardeners.

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