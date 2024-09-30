Сладкая, сочная ягода лета сейчас может стать лишь смутным воспоминанием, но вам нужно уже сейчас знать, чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая.

Прежде чем узнать, чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая нужно помнить, что идеальным местом для роста этой ягоды будет - хороший солнечный свет в течение 8-10 часов в день, иметь хорошо дренированную почву с pH между 6,0-6,2.

Избегайте участков, где ранее выращивались клубника, малина или овощи, такие как томаты, картофель и перец.

Чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая?

Традиционный способ выращивания клубники — это использование холмиков. Вам нужно создать холмик из компоста и органики, чтобы удерживать влагу, но при этом хорошо дренировать.

Если возможно, сажайте рядами с севера на юг, чтобы обеспечить равномерное созревание в рядах примерно в 40 см друг от друга и шириной 40 см, и хорошо поливайте.

После посадки мульчируйте вокруг клубники, чтобы предотвратить рост сорняков, поддерживать уровень влажности и сохранять фрукты чистыми. Для этой работы можно использовать черный полиэтилен, но солома выглядит лучше.

Поскольку клубника потребляет много энергии, вы можете заметить признаки дефицита, особенно во время сбора урожая.

Наиболее вероятным дефицитом являются азот, фосфор, калий и магний, этим и следует подкормить клубнику осенью для щедрого урожая.

Азот — проявляется в обесцвечивании старых листовых пластин и развитии в укороченные красные и ломкие черешки. Ранние признаки — изменение цвета листьев клубники с темно-зеленого на светло-зеленый.

Фосфор — проявляется в виде темно-зеленого листа с черным металлическим блеском на верхней поверхности.

Калий — зазубренные кончики старых листьев клубники станут красными, а затем цвет распространится внутрь.

Магний — листья клубники начнут обесцвечиваться и выглядеть чахлыми, затем засохнут и умрут.

Источник: ourwayoflife.

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