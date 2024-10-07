Основное условие – температура должна быть около +10°C, а также важно выбирать сухие дни, ведь чрезмерная влага может привести к загниванию корней.

Перед посадкой важно правильно выбрать саженцы. Они могут быть с голыми корнями или в контейнерах. Ремонтантные сорта малины, приносящие урожай несколько раз в год, лучше сажать в возрасте не менее двух лет. Обратите внимание на здоровую корневую систему и крепкий стебель, который должен быть примерно 1 см в диаметре.

Выбор места для посадки также играет ключевую роль. Малина любит хорошо освещенные участки, где она получает не менее 6-8 часов солнечного света в день. Идеальные условия – юго-восточные или юго-западные склоны. Также важно обеспечить растениям защиту от ветра, поэтому лучше усадить их рядом с ограждением или стеной.

Перед посадкой участок нужно тщательно подготовить: очистить от мусора, перекопать почву и внести удобрения, такие как перегной или компост. Существует два основных метода посадки: кустовой – для небольших садов, и ленточный – для больших насаждений, где растения высаживаются в траншее на расстоянии 40-50 см.

После посадки важно регулярно поливать малину до наступления заморозков и мульчировать почву для сохранения влаги. В холодных регионах следует укрывать кусты специальным материалом или соломой, чтобы защитить их от морозов.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите своей малине здоровый рост и обильный урожай в будущем!