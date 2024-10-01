Обработка почвы путем перекапывания имеет основополагающее значение для хорошего урожая, узнайте, когда нужно перекапывать огород осенью.

Перекопка огорода осенью необходима для хорошего роста растений, если состояние почвы плохое, органические вещества можно добавлять одновременно с перекопкой, узнайте, когда это нужно сделать.

Когда нужно перекапывать огород осенью для будущего урожая?

Лучшее время для того, чтобы перекапывать огород — с октября по декабрь, когда почва свободна от мороза и ее можно оставить зимовать.

С середины зимы до начала весны земля часто бывает мокрой или замерзшей, и с ней трудно работать.

Тяжелую почву на огороде никогда нельзя копать, когда она мокрая, так как это может повредить структуру почвы и привести к плохой аэрации и дренажу.

Как нужно перекапывать огород осенью для будущего урожая:

Глубина верхнего слоя почвы, качество дренажа и то, обрабатывался ли ваш участок ранее, — все это определит необходимый метод копки.

Одинарная и двойная копка являются наиболее эффективными и трудоемкими методами копки. Перед копкой убедитесь, что участок очищен от всех устойчивых сорняков.

Одиночное перекапывание огорода осенью для будущего урожая.

Используйте этот метод на участках правильной формы, где важно, чтобы почва имела ровную текстуру. Однократная перекопка также полезна, когда необходимо внести большие объемы органического вещества.

Выкопайте траншеи на огороде глубиной в штык лопаты, называемые «вертел», и шириной около 30 см.

Высыпьте почву из первой траншеи на землю перед собой и двигайтесь назад по участку, пересыпая почву из каждой последующей траншеи в ту, что находится перед вами.

Двойное перекапывание огорода осенью:

Двойная перекопка огорода полезна, когда необходимо улучшить дренаж или если земля ранее не обрабатывалась. Это трудоемкий процесс, но он стоит усилий и даст хорошую почву.

Источник: bbc.

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