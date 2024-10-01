Хозяйки поделились хитростями, чем обработать огород осенью, чтобы он не зарос сорняками.

Когда огород зарастает сорняками, обязательно произойдут плохие вещи, узнайте, чем обработать огород осенью, чтобы он не зарос.

Во-первых, сорняки могут вымывать питательные вещества из почвы на огороде.

Чем больше огород простаивает, тем больше питательных веществ потребляют сорняки.

Если старый огород простаивает больше пары лет, рекомендуется провести анализ почвы.

На основании результатов анализа почву сада можно изменить по мере необходимости.

Во-вторых, каждый сезон, когда запущенный огород зарастает сорняками, тем больше семян сорняков будет в почве. Старая поговорка «Однолетнее семя — семилетний сорняк» определенно применима при рекультивации огорода.

Чем обработать огород осенью, чтобы он не зарос сорняками?

Эти две проблемы можно решить с помощью мульчирования и удобрения осенью.

Осенью разложите толстый слой измельченных листьев , скошенной травы или соломы на свежепрополотом саду, чтобы предотвратить появление сорняков зимой и ранней весной.

Следующей весной эти материалы можно внести в почву путем вспашки или ручной перекопки.

Обработка почвы и посадка «зеленого удобрения» осенью также может предотвратить прорастание сорняков.

Чтобы обработать огород осенью, чтобы он не зарос сорняками нужно помнить, что вспашка зеленого удобрения должна быть произведена как минимум за две недели до посадки весенних культур.

Это даст растительному материалу зеленого удобрения время для разложения и высвобождения питательных веществ обратно в почву.

Как только огород зарастает сорняками, желательно продолжать прополку или использовать барьер от сорняков, например газету или черный пластик.

Предотвращение появления сорняков — один из самых сложных аспектов рекультивации огорода.

Однако, приложив немного дополнительных усилий, старый участок огорода можно использовать повторно.

Источник: gardeningknowhow.

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