Октябрь — хорошее время, чтобы сеять и выращивать некоторые овощи для гарантированного урожая

Тяжелая глинистая почва в октябре, вы можете перекопать ее, чтобы зимние морозы разбили комья в мелкую пашню, также узнайте, что можно сеять и выращивать.

Можно посеять зеленые удобрения на пустых участках, чтобы защитить почву зимой.

Что сеять и выращивать в октябре для гарантированного урожая:

Сейчас самое время сажать любые горшечные фрукты и ягоды и размещать заказы на саженцы с открытой корневой системой для посадки зимой.

Возьмите черенки смородины и крыжовника и выкопайте укоренившиеся отводки ежевики и гибридных ягод.

Вы можете купить и сеять специальные зимующие бобы. Накройте бобы флисом или колпаком, чтобы обеспечить изоляцию в более холодных регионах, а также защиту от голубей.

Высевайте зимующие сорта гороха, но только в районах с мягким климатом.

Посадите весеннюю капусту. Не забудьте накрыть ее сеткой от птиц.

Завершите посадку осеннего лука-севка, чтобы получить урожай в начале-середине лета следующего года.

Посадите в октябре для гарантированного урожая зубчики чеснока.

Обрезка и формирование плодовых деревьев в октябре:

Обрезайте грядки клюквы после сбора урожая.

Обрежьте листья спаржи. Ухаживайте за колючками, а затем дайте растениям немного мульчи.

Регулярно проверяйте в окбятре хранящиеся яблоки и удаляйте гниющие плоды.

Следите за брюссельской капустой в октябре, если она еще на огороде, удаляйте пожелтевшие листья, чтобы предотвратить появление серой гнили.

Удалите все растительные остатки с огородной грядки или участка в октябре, чтобы сократить распространение и зимовку болезней и вредителей.

Источник: rhs.

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