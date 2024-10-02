Хозяйки назвали лучшие сроки, когда нужно собирать урожай капусты в 2024 году.

Итак, как же определить, что урожай капусты готов к сбору в 2024 году, узнайте, что говорят опытные хозяйки.

Когда капуста хорошая и «зрелая», цвет ее не меняется. Как же узнать, когда собирать урожай капусты в 2024 году?

Вот три признака, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, что кочаны капусты полностью сформировались можно собирать урожай капусты в 2024 году.

Вы находитесь в пределах временного интервала, указанного на упаковке семян капусты

Конечно, это кажется очевидным, но бывает привычка забывать проверять заднюю часть пакета с семенами во время посадки чего-либо.

Отметив дату сбора урожая капусты в своем календаре, вы сможете получить хорошее представление о том, когда ожидать первый урожай.

Второй признак - капуста на ощупь твердая, значит уже можно собирать урожай.

Когда капуста созреет, вы начнете замечать два разных типа листьев. Есть покровные листья, которые распускаются наружу, как лепестки цветка в цвету, а есть более центральные листья, которые заворачиваются внутрь, образуя кочан.

Третий признак, что капуста готова к сбору - если вы приближаетесь к концу прохладной весенней погоды, возможно, стоит пойти и собрать урожай капусты.

Возможно, вы не получите тот полный кочан капусты, который вам нужен, но вы все равно получите много вкусных листьев для использования на кухне.

Источник: gardenary.

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