Итак, как же определить, что урожай капусты готов к сбору в 2024 году, узнайте, что говорят опытные хозяйки.
Когда капуста хорошая и «зрелая», цвет ее не меняется. Как же узнать, когда собирать урожай капусты в 2024 году?
Вот три признака, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, что кочаны капусты полностью сформировались можно собирать урожай капусты в 2024 году.
Вы находитесь в пределах временного интервала, указанного на упаковке семян капусты
Конечно, это кажется очевидным, но бывает привычка забывать проверять заднюю часть пакета с семенами во время посадки чего-либо.
Отметив дату сбора урожая капусты в своем календаре, вы сможете получить хорошее представление о том, когда ожидать первый урожай.
Второй признак - капуста на ощупь твердая, значит уже можно собирать урожай.
Когда капуста созреет, вы начнете замечать два разных типа листьев. Есть покровные листья, которые распускаются наружу, как лепестки цветка в цвету, а есть более центральные листья, которые заворачиваются внутрь, образуя кочан.
Третий признак, что капуста готова к сбору - если вы приближаетесь к концу прохладной весенней погоды, возможно, стоит пойти и собрать урожай капусты.
Возможно, вы не получите тот полный кочан капусты, который вам нужен, но вы все равно получите много вкусных листьев для использования на кухне.
Источник: gardenary.
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