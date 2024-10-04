Октябрь – важный месяц для садоводов и огородников, стремящихся максимально использовать сезон для высадки растений.

Лунный посевной календарь поможет определить, когда лучше сеять, а когда воздержаться от работы на участке, чтобы избежать вреда растениям.

С 4 по 5 октября наступает благоприятное время для посадки цветов, таких как розы и гортензии. Это также идеальные дни для обрезки и мульчирования, но следует избегать внесения удобрений по листьям.

С 6 по 8 октября можно заниматься высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также сеять зеленые овощи. Это время для борьбы с вредителями, но не для обрезки. Период 9-12 октября посвящен сбору урожая: поздние овощи, фрукты и ягоды готовы к сбору, а также можно заняться черенкованием.

Следующие дни (13-15 октября) не рекомендуются для посадки, но идеальны для сбора семян и подготовки почвы. Дни полнолуния (16-18 октября) также не подходят для активной работы на участке.

С 19 по 21 октября вы сможете взрыхлить почву и сеять озимые культуры. Это время также подходит для борьбы с сорняками. Далее, 22-23 октября, лучшие дни для посадки любых культур. Все растения хорошо приживутся.

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