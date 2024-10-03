Кусты голубики можно сажать в любое время года, пока земля не замерзла, однако важно знать советы и секреты от профессиональных фермеров.
Как правильно сажать голубику?
Выкопайте яму для куста голубики в два раза больше корневого кома, расправляя корни по мере заполнения ямы до основания стебля.
Прижмите почву ботинком. Хотя кусты голубики терпимы к легкой тени, на самых солнечных местах они дадут самые обильные урожаи.
Одно растение голубики будет плодоносить, но ваш урожай будет больше и лучше, если выращивать больше одного растения, чтобы они могли перекрестно опыляться.
Для роста кустов голубики требуется кислая почва, поэтому, если рододендроны, вереск или камелия, любящие кислоту, не растут в вашем саду, вы можете выращивать голубики в горшках с хорошо дренированным вересковым компостом.
Когда вам нужно сажать голубику, выберите горшок на несколько см больше.
Прежде чем правильно сажать голубику, убедитесь, что в горшке есть достаточные дренажные отверстия, и насыпьте на дно немного гравия или черепков.
Фермеры рекомендуют использовать терракотовый, а не пластиковый контейнер.
По возможности кусты голубики следует поливать дождевой водой. Важно хорошо поливать молодые растения голубики, пока корни укореняются, и всегда поливать обильно и регулярно в течение лета, пока плоды набухают и созревают.
Источник: glut.co.uk.
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