В течение осенних месяцев голубика может нуждаться в пересадке, узнайте, как правильно сажать это растение от профессиональных фермеров.

Кусты голубики можно сажать в любое время года, пока земля не замерзла, однако важно знать советы и секреты от профессиональных фермеров.

Как правильно сажать голубику?

Выкопайте яму для куста голубики в два раза больше корневого кома, расправляя корни по мере заполнения ямы до основания стебля.

Прижмите почву ботинком. Хотя кусты голубики терпимы к легкой тени, на самых солнечных местах они дадут самые обильные урожаи.

Одно растение голубики будет плодоносить, но ваш урожай будет больше и лучше, если выращивать больше одного растения, чтобы они могли перекрестно опыляться.

Для роста кустов голубики требуется кислая почва, поэтому, если рододендроны, вереск или камелия, любящие кислоту, не растут в вашем саду, вы можете выращивать голубики в горшках с хорошо дренированным вересковым компостом.

Когда вам нужно сажать голубику, выберите горшок на несколько см больше.

Прежде чем правильно сажать голубику, убедитесь, что в горшке есть достаточные дренажные отверстия, и насыпьте на дно немного гравия или черепков.

Фермеры рекомендуют использовать терракотовый, а не пластиковый контейнер.

По возможности кусты голубики следует поливать дождевой водой. Важно хорошо поливать молодые растения голубики, пока корни укореняются, и всегда поливать обильно и регулярно в течение лета, пока плоды набухают и созревают.

Источник: glut.co.uk.

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