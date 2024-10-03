Почву в теплице в октябре следует удобрять только в период роста растений, и всегда читайте инструкцию на упаковке, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество.

Поскольку почвенная среда в теплице редко обеспечивает достаточно питательных веществ для долгосрочного роста, большинству тепличных растений в октябре необходимо удобрение.

Три основных макроэлемента (которые необходимы растениям в относительно больших количествах) — это азот (N), фосфор (P) и калий (K).

На упаковке удобрения доля каждого из них указана в числовом соотношении, причем порядок всегда следующий: N к P к K.

Например, соотношение 10-5-5 означает, что удобрение содержит в два раза больше азота по весу (10%), чем фосфора (5%) и калия (5%).

Как и чем удобрить в октябре почву в теплице?

Конкретное соотношение NPK зависит от назначения удобрения.

Удобрение в октябре почвы в теплице с высоким содержанием N предназначено для усиления хлорофилла и стимуляции роста листьев, тем самым способствуя фотосинтезу, в то время как удобрение с высоким содержанием P предназначено для стимулирования роста корней, а также развития цветов, плодов и семян.

Удобрить в октябре почву в теплице можно с высоким содержанием K (также известное как поташ) предназначено для того, чтобы сделать растение более энергичным, поскольку K участвует во многих важных процессах растения.

Получение достаточного количества K сделает растение менее восприимчивым к стрессам окружающей среды, которые могут остановить его рост или повысить его уязвимость к болезням.

Источник: hartley-botanic.

Последние новости Украины:

Желтеют листья на огурцах: эта простая смесь точно поможет спасти урожай.

Это удобрение поможет спасти поидоры и огурцы от жары: всего три ингредиента.

Огурцы после такой подкормки одарят сказочным урожаем: лучшие средства за копейки.