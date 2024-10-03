В этой статье мы обсудим следующее, когда удобрять плодовые деревья осенью в ваших конкретных целях.

Чтобы давать обильные плоды, различные виды фруктовых деревьев необходимо правильно подкармливать, узнайте, чем "кормить" деревья осенью для обильного урожая.

Молодым деревьям осенью требуется хорошее питание для роста и получения обильного урожая, как и овощам, цветам и другим растениям.

Чем подкармливать деревья осенью для обильного урожая?

Правильное удобрение плодовых деревьев не только увеличивает текущее производство плодов, но и способствует долгосрочным преимуществам для здоровья деревьев.

При использовании органических удобрений, таких как компост или куриный помет, плодовые деревья — будь то яблони или другие плодовые деревья — демонстрируют устойчивый рост и улучшенное усвоение питательных веществ, что усиливает их устойчивость к болезням.

Не все плодовые деревья нужно подкармливать каждый год и в одинаковых количествах. Если вы подкармливаете их слишком большим количеством азота, они вырастут с большим количеством листьев, но дадут вам очень мало плодов.

Рекомендуется использовать органические источники азота, чтобы предотвратить «сгорание».

Чем подкармливать деревья осенью для обильного урожая:

Фруктовые деревья предпочитают органические удобрения с высоким содержанием азота.

Хорошие органические удобрения с высоким содержанием азота включают кровяную муку , соевую муку , компостированный куриный помет , муку из семян хлопчатника и перьевую муку.

Также имеются специально разработанные удобрения для плодовых деревьев .

Помимо азота, плодовым деревьям необходимы другие макро- и микроэлементы.

Добавление компоста при удобрении обеспечивает наличие органических веществ и микроэлементов.

Источник: groworganic.

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