Хозяйки поделились проверенными методами, как вырастить урожай рукколы в горшке на подоконнике.

Прежде чем посадить семена рукколы, вам следует убедиться, что ваши горшки подготовлены и расположены на подоконнике так, чтобы получать достаточно солнечного света.

Для максимального контроля влажности в горшках, насыпьте на дно слой мелкого гравия или камней.

Этот ключевой барьер под почвой будет способствовать дренажу и увеличит аэрацию.

После того, как камни будут помещены, заполните горшки обычной почвой.

Как вырастить урожай рукколы в горшке на подоконнике?

Начните сеять семена рукколы за месяц до вашего среднего последнего заморозка.

Посадите семена рукколы в горшке на подоконнике и осторожно полейте их. Если держать их влажными, семена должны быстро прорасти. Прорастание обычно происходит в течение 3-10 дней.

Высевайте несколько семян рукколы в контейнер.

Как только семена рукколы прорастут, проредите их, оставив только самые сильные растения.

Поливайте рукколу по мере необходимости. Руккола будет чувствовать себя лучше всего, если почва будет влажной. Хотя почва для рукколы должна быть полностью влажной, избегайте чрезмерного полива. Корневая гниль может быстро развиться, если почва будет заболоченной.

Лучший совет — поливать рукколу через день или когда верхний дюйм почвы станет сухим.

При регулярном поливе ваша руккола будет готова к сбору урожая уже через 30 дней.

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