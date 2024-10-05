Наступила осень, и это идеальное время, чтобы обрезать сливу для щедрого урожая в следующем году.

Осенью слива входит в фазу вегетативного покоя после летнего плодоношения - это идеальное время для того, чтобы обрезать сливу для щедрого урожая.

Обрезка сливы будет способствовать регенерации и росту новых, крепких ветвей, которые будут плодоносить в следующем году.

Обрезка сливы осенью имеет еще одно важное преимущество: она позволяет вам подготовить дерево к лучшему зимнему сезону.

Удаляя мертвые, больные или неправильно направленные ветви свливы, дерево с меньшей вероятностью будет повреждено зимними бурями или заболеет из-за плотных, плохо проветриваемых мест.

Внимательно осмотрите дерево сливы: прежде чем начать обрезку сливы, важно уделить время, чтобы осмотреть дерево со всех сторон. Определите пересекающиеся ветви, те, которые мертвы, больны или повреждены.

Начните с удаления мертвых или больных ветвей сливы: эти ветви не приносят дереву никакой пользы и даже могут распространять болезни.

Укоротите основные ветви сливы: основные ветви следует укоротить примерно на треть их длины. Это может показаться радикальным, но это стимулирует дерево к развитию энергичного нового роста.

Помимо укрепления структуры дерева сливы, эти новые побеги будут более способны приносить качественные плоды.

Источник: farmingdale.

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