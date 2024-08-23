Узнайте, как правильно подготовить сливу к осени, чтобы обеспечить щедрый урожай и подготовить дерево к зимовке, от регулярного полива и обрезки до борьбы с вредителями и внесения удобрений.

Даже старая слива , которой 50 лет, может давать до 100 кг урожая: я просто возделываю ее в августе и не волнуюсь. Чтобы обеспечить богатый урожай сливы, нужно правильно ухаживать за деревом в течение года, особенно летом и осенью. Важным этапом является подготовка сливы к осени.

Рассмотрим основные этапы ухода за сливой в эти сезоны. Летом слива требует достаточного количества воды, поэтому регулярный полив критически важен для хорошего урожая. Однако не следует переувлажнять почву, чтобы избежать загнивания корней. Лучше всего поливать дерево рано утром или поздно вечером, когда солнце не столь активно. Мульчирование почвы вокруг ствола поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Это часть подготовки сливы к осени.

Обрезка и прореживание также являются важнейшими этапами подготовки сливы к осени. Следует проводить санитарную обрезку, удаляя засохшие, поврежденные и больные ветви, что улучшает проветривание кроны и снижает риск болезней. Прореживание плодов поможет остальным набрать больше сока и стать слаще.

Для поддержания активного роста и развития фруктов дерево нуждается в дополнительном питании. В середине лета после первой волны плодоношения рекомендуется подкормить сливу калийными и фосфорными удобрениями, что способствует улучшению качества плодов. Это также часть подготовки сливы к осени.

Летние месяцы являются временем активности вредителей и болезней. Регулярно проверяйте сливу на наличие признаков заражения, таких как пятна на листьях или повреждение плодов. При обнаружении проблем используйте инсектициды или фунгициды согласно инструкциям изготовителя. Это поможет вам в подготовке сливы к осени.

Когда август подходит к концу, самое время продумать, как подготовить сливу к зимовке. После сбора урожая нужно провести осеннюю обрезку, удаляя лишние и поврежденные ветки. Также рекомендуется внести органические удобрения, такие как перегной или компост. Осенью слива становится уязвимой к вредителям, которые ищут укрытие на зиму, поэтому не забудьте собрать и уничтожить опавшие листья, а также провести обработку специальными препаратами. Это финальный этап подготовки сливы к осени.

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