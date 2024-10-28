Опытные садоводы советуют выполнить несколько ключевых процедур, чтобы обеспечить груше максимальную защиту и комфорт перед зимой.

Семь основных шагов, которые следует сделать осенью , чтобы ваша груша была здоровой и приносила хороший урожай в будущем.

Удобрение. Подкормка – одна из важнейших процедур. Для груши рекомендуется использовать суперфосфат и сульфат. Чтобы удобрения максимально эффективно добились корневой системы, выкопайте траншею глубиной до 20 см вокруг ствола. На каждый квадратный метр траншеи достаточно одной столовой ложки удобрений. Это позволит растению получить необходимые элементы для сохранения здоровья.

Мульчирование. Корневая система груш требует кислорода, поэтому важно разрыхлить почву в радиусе одного метра от ствола. После разрыхления рекомендуется полив, обеспечивающий влагу для корней. Чтобы уберечь корни от морозов, приствольный круг нужно мульчировать торфом или опилками. Это поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в почве.

Обрезка. Осенняя обрезка может быть опасна для груш, поскольку побеги могут обмораживаться. Однако правильная обрезка помогает формировать куст и упростить уход в будущем. Следует обрезать длинные побеги и формировать крону, обрабатывая срезы садовым варом, приготовленным из нигрола, парафина и канифоли. Это предотвращает повреждения и заражения.

Пересадка. Хотя осенняя пересадка груши вызывает споры среди садоводов, в регионах с умеренными зимами растение может успеть укорениться. Пересаживать груши следует сразу после сбора урожая, за месяц до заморозков. Ему для посадки нужно выкопать в соответствии с размером корневой системы, заполнить перегноем или компостом и обильно полить после пересадки.

Белая Церковь. Весной груша может пострадать от яркого солнечного света, вызывающего ожоги. Поэтому осенью производят побелку ствола. Раствор можно купить в магазине или приготовить самостоятельно: смешайте 1,5 кг очищенной глины и 2 кг извести с водой. Возделывать нужно только ствол от прикорневого круга до первых веток для взрослых деревьев, молодые же саженцы покрывают полностью.

Защита. Вредители могут оказаться серьезной угрозой для здоровья груши. Побелка ствола и обертывание лапником являются эффективными методами защиты. После обрезки важно сжечь листья и собрать гнилые плоды, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Укрепление. Последний шаг в подготовке груш к зиме – формирование дерева. Особенно это важно для молодых саженцев, уязвимых к обморожению. Стволы следует привязывать к кольям, чтобы избежать повреждений от сильных ветров. Связывание веток поможет сохранить форму дерева.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить своим деревьям здоровье и плодовитость на следующий год.

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