Опытные хозяйки знают, что обеззараживание грядок играет ключевую роль в подготовке к следующему вегетационному сезону.

С наступлением более прохладных дней садоводы-огородники могут работать над продлением урожая холодного сезона, обеззаразив грядки или улучшая почву.

Обеззараживание грядок на огороде осень.ю дает вашим растениям прочную основу для предстоящих холодных месяцев.

Уборка и обеззараживание огорода помогает предотвратить болезни, а обрезка растений дает им возможность восстановиться к следующему вегетационному сезону. Свежие питательные вещества в почве сохранят ваш сад здоровым и процветающим.

Как осенью обеззаразить грядки на огороде?

Проверьте свой огород на наличие признаков болезней или вредителей во время уборки. Удалите все пораженные растения и утилизируйте их надлежащим образом, чтобы избежать дальнейшего заражения.

После очистки грядок на огороде тщательно полейте их. Если вы добавляете новые растения, рассмотрите возможность смешивания с компостом или органическим удобрением для питания почвы.

Вы можете найти высококачественный компост и удобрения на фермерском рынке.

На небольшом участке огорода или теплицы нежелательно использовать химические препараты.

Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Однако если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, где отмечен 3-4-й класс опасности. Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости.

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