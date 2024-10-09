Прежде чем приступить к обрезке сливы осенью, нам нужно выяснить, когда обрезать сливу.

Когда и как обрезать сливу, будет зависеть от того, хотите ли вы стимулировать новый рост молодого растения или ограничить размер взрослого дерева.

Как обрезать сливу осенью, чтобы увеличить урожай вдвое?

Даже если вы никогда раньше не занимались обрезкой слив и не знаете, как подойти к этой задаче, вы увидите, что как только вы поймете процесс, обрезка сливового дерева окажется довольно простой работой.

Чтобы помочь вам справиться с этой задачей как профессионал, садоводы подготовили несколько советов и рекомендаций специально для вас.

Читайте дальше и узнайте, как обрезать сливовое дерево осенью.

Избавьтесь от поврежденных веток сливы.

Очистите все явно сломанные, больные или мертвые ветви сливы, чтобы ваше дерево оставалось здоровым и не тратило свои пищевые ресурсы на поврежденные части. Для этого вы можете использовать секатор с длинной ручкой или садовую пилу.

Придайте форму сливове. Растущие наружу под углом 45 градусов. Обрежьте те, которые растут горизонтально, потому что они не смогут выдержать вес плодов и сломаются.

Совет профессионала: если у вас молодое дерево сливы или японская слива, обрезайте его так, чтобы оно напоминало вазу с открытым центром, а не стремитесь к центральному побегу.

Срежьте ростки сливы. Удалите все побеги, также известные как отростки и стебли, которые находятся ниже скелетных ветвей, а также водные побеги, растущие вертикально от основных ветвей.

Обрежьте края сливы. Этот процесс известен как «возвращение». Обрежьте 20–30% прошлогоднего прироста.

Источник: fantasticgardenersmelbourne.

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