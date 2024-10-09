Есть несколько способов избежать появления и защитить сад от грызунов, когда погода становится холоднее.

Осень - время, когда источники пищи для грызунов начинают иссякать, и они начинают искать укрытие и пищу, которые приведут их в наши сады и дома.

Однако есть несколько советов, как изгнать их из вашего дома.

Защита сада от грызунов осенью, узнайте лучшие методы опытных хозяек:

Растение мята перечная: грызуны ненавидят запах мяты, поэтому рекомендуется посадить мяту вокруг вашего строения, чтобы отпугнуть их от попыток пробраться внутрь.

Это не только предотвратит проникновение грызунов в ваше садовое сооружение, но и летом оно будет цвести нежными фиолетовыми цветами, украшая ваше садовое пространство.

Чтобы защитить сад от грызунов осенью, Вы также можете создать свой собственный спрей с перечной мятой, используя 10 капель масла перечной мяты, 1 стакан белого уксуса (или 3-5 капель жидкого средства для мытья посуды) и 1-2 стакана воды.

Распылите смесь в проходах и вокруг мест, где вы заметили активность грызунов, и они вскоре исчезнут.

Удалить источники пищи: постройки, особенно летом, часто используются как место для развлечения и приема гостей.

Если вы не уберете источники пищи из садового строения, это может привлечь грызунов и других вредителей.

Обязательно тщательно очистите все наружные постройки после использования, чтобы удалить все следы пищи.

Заделайте все отверстия: грызуны могут пролезть через очень маленькие отверстия, поэтому, если в ваших садовых постройках есть отверстия, они найдут путь.

Важно заделать все отверстия в постройках и других садовых элементах, таких как заборы и фундаменты, чтобы защититься от грызунов осенью.

Для этого можно использовать проволочную сетку-герметик.

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