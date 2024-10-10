Узнайте, как без удобрений восстановить плодородие почвы, ведь инвестирование в почву — один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять.

Существует множество способов, как без удобрений восстановить плодородие почвы, узнайте лучшие методы.

Независимо от того, является ли ваш сад новым или уже существующим, отличным способом без удобрений восстановить плодородие почвы - добавление компоста.

Если вы работаете в почве на новом месте, вы можете смешать компост с почвой, но если у вас есть устоявшийся сад и вы не хотите нарушать почву, вы можете просто насыпать слой сверху.

Это называется «верхняя подкормка». Организмы, живущие в вашей почве, будут перемещать компост с течением времени.

Как без удобрений восстановить плодородие почвы:

Компост может сделать так много для вашего сада, включая придание вашим растениям дополнительного питания, улучшение структуры почвы и улучшение микробной активности в ней.

Компостированный навоз, хотя его иногда сложнее найти, является еще одним вариантом, который служит той же цели.

Верхнюю подкормку весной или осенью, когда растения активно растут.

Мульчирование — еще один способ улучшить плодородие почвы. Мульча (которая может состоять из различных материалов, включая сухие листья и мертвые растения) со временем разложится, медленно добавляя питательные вещества и подпитывая ваш микробиом почвы.

Если вы выращиваете однолетние культуры, например овощи, то севооборот — это еще один вариант.

Разные культуры нуждаются в разных питательных веществах, и севооборот на разных участках вашего сада поможет снизить вероятность истощения определенных питательных веществ в почве.

Севооборот наиболее эффективен, если его использовать в сочетании с органическими почвенными добавками, такими как компост.

Источник: bbg.

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