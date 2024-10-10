Существует множество способов, как без удобрений восстановить плодородие почвы, узнайте лучшие методы.
Независимо от того, является ли ваш сад новым или уже существующим, отличным способом без удобрений восстановить плодородие почвы - добавление компоста.
Если вы работаете в почве на новом месте, вы можете смешать компост с почвой, но если у вас есть устоявшийся сад и вы не хотите нарушать почву, вы можете просто насыпать слой сверху.
Это называется «верхняя подкормка». Организмы, живущие в вашей почве, будут перемещать компост с течением времени.
Как без удобрений восстановить плодородие почвы:
Компост может сделать так много для вашего сада, включая придание вашим растениям дополнительного питания, улучшение структуры почвы и улучшение микробной активности в ней.
Компостированный навоз, хотя его иногда сложнее найти, является еще одним вариантом, который служит той же цели.
Верхнюю подкормку весной или осенью, когда растения активно растут.
Мульчирование — еще один способ улучшить плодородие почвы. Мульча (которая может состоять из различных материалов, включая сухие листья и мертвые растения) со временем разложится, медленно добавляя питательные вещества и подпитывая ваш микробиом почвы.
Если вы выращиваете однолетние культуры, например овощи, то севооборот — это еще один вариант.
Разные культуры нуждаются в разных питательных веществах, и севооборот на разных участках вашего сада поможет снизить вероятность истощения определенных питательных веществ в почве.
Севооборот наиболее эффективен, если его использовать в сочетании с органическими почвенными добавками, такими как компост.
Источник: bbg.
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