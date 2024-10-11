Садовники раскрыли секреты щедрого урожая и что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона.

Осенние сорта малины обычно приносят меньше плодов, чем летние сорта, поэтому хорошей идеей будет оставить больше побегов, чтобы увеличить урожайность.

Плоды будут созревать с конца лета до первых заморозков, появляясь понемногу и часто.

Что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона?

Когда из основания малины вырастут новые побеги, обрежьте старые побеги на уровне земли. В последующие годы обрезайте все побеги малины на уровне земли зимой, не позднее февраля.

Укоренившиеся растения малины весной дают много новых побегов. Убедитесь, что ширина каждой грядки составляет 75–90 см, чтобы разместить новые побеги, и удалите все, что окажется за пределами полосы. При необходимости проредите побеги малины, оставив их на расстоянии 8–10 см друг от друга.

Вы можете схитрить и получить небольшой, сверхранний урожай с малины, плодоносящей осенью, оставив несколько стеблей необрезанными. Это, по-видимому, не сильно снижает урожай осенью.

Ягоды малины идеально подходят для приготовления джемов, творога и желе.

Они также хорошо замораживаются — выбирайте полностью созревшие ягоды малины, не мойте ее без необходимости и замораживайте как можно скорее.

Разложите чистые фрукты в один слой на металлическом подносе и заморозьте. Когда малина затвердеет, положите ее в пластиковые пакеты или контейнеры, запечатайте и верните в морозилку.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.