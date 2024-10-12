Выращивание голубики на балконе настолько просто и продуктивно, что вы можете попробовать это, даже если у вас достаточно места в саду для этой богатой антиоксидантами ягоды.

Голубика хорошо растет в горшках и является отличным решением, если у вас нет оптимальной садовой почвы.

Растения голубики будут процветать и плодоносить в контейнерах, если им предоставить полное солнце.

Однако выращивание голубики в горшках (или где-либо еще) требует терпения, поскольку большинству плодоносящих видов, выращенных из семян, может потребоваться несколько лет, чтобы дать плоды.

В большинстве регионов сажайте голубики в контейнеры весной или поздней осенью. Подождите с посадкой кустов в контейнеры до начала или середины весны в самых холодных зонах.

Выбор места посадки голубики:

Перемещайте контейнеры с голубикой в течение дня, чтобы растения получали достаточно солнца.

Для опыления вам понадобится больше одного растения голубики. Повторите расстояние, глубину и опору для всех них — посадите один куст черники в горшок.

Кусты голубики любят очень кислую почву ; уровень pH между 4,0 и 4,8 необходим для того, чтобы растения впитывали воду и питательные вещества и производили ягоды.

Поскольку большинство садовых почв не являются по своей природе такими кислыми, посадка голубики в контейнерах позволяет вам лучше контролировать уровень кислотности почвы.

Источник: thespruce.

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