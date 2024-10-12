Чтобы предотвратить растрескивание, лучше всего собирать капусту, когда кочаны твердые, таким образом можно сохранить ее свежей.
Многие огородникивыращивают капусту из-за ее универсальности в свежем виде, давайте рассмотрим лучшие методы хранения капусты.
Как сохранить капусту свежей до весны?
Для хранения капусты необходима прохладная, влажная среда. Идеальным местом для этого является подвал с земляным полом, но подойдет и холодильник.
Чтобы сохранить свежей капусту пригодной к употреблению как можно дольше, храните ее при температуре 0 °C до 4 °C.
Стремитесь к влажности 95 процентов. Обернув кочан капусты влажной бумажной салфеткой и поместив капусту в вентилируемый пластиковый пакет, вы сохраните влагу, когда капуста хранится в холодильнике.
Правильный уход за капустой после сбора урожая также может сохранить капусту свежей дольше. Чтобы предотвратить потерю влаги, собирайте капусту в прохладное время дня и не оставляйте свежесобранную капусту под прямыми солнечными лучами.
Аккуратно поместите капусту в картонные коробки или корзины, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.
Если кочан капусты не увял и не поврежден насекомыми, оставьте покровные листья на кочане капусты. Эти дополнительные листья защищают кочан от физических повреждений и не дают влаге испаряться.
Кроме того, не мойте капусту перед хранением и как можно скорее поместите собранные кочаны в холодное хранилище.
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