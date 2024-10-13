Чтобы собрать урожай капусты без потерь, оставьте два-четыре покровных листа вокруг кочана, чтобы он не высыхал.
Как собрать урожай капусты без потерь:
Кочанную капусту можно собирать, когда кочан достигнет размера мяча для софтбола — 12 см или больше в поперечнике. Сожмите его, чтобы проверить твердость.
Удлиненная китайская капуста, или пекинская капуста, готова к сбору, когда кочан достигнет высоты (22–30 см.
Листовую капусту, которая не образует плотных кочанов, можно собирать по одному листу примерно через месяц после посадки; используйте метод «срезай и возвращайся».
Как хранить урожай капусты:
Храните капусту в холодном, влажном месте 0°-4°C и 95% относительной влажности.
Холодное и влажное хранение капусты – это сложная задача. Холодильники обеспечивают холод, но они также сушат воздух. Альтернативой хранению в холодильнике является подвал или яма для хранения в саду.
Чтобы хранить капусту в холодильнике без потерь, удалите свободные листья и обрежьте капусту так, чтобы остался короткий стебель, затем оберните кочан во влажное бумажное полотенце и поместите его в перфорированный пластиковый пакет в отделение для овощей в холодильнике.
Вы можете купить перфорированные пластиковые пакеты или сделать свои собственные, пробив 20 отверстий в пластиковом пакете; используйте дырокол или острый предмет.
Капуста, хранящаяся в холодильнике, будет храниться от трех до четырех недель. Капуста выделяет резкий запах, когда дышит, поэтому не редкость заметить сильный запах капусты в холодильнике с течением времени.
Чтобы хранить капусту в подвале, храните корни растений, кочаны и все остальное: размещайте кочаны рядами на полках на расстоянии нескольких дюймов друг от друга или подвешивайте кочаны капусты на веревке к потолку или храните их на полу, завернув в несколько слоев газет.
Источник: harvesttotable.
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