Чтобы узнать, когда выкапывать свеклу и как правильно это делать, нужно немного знать культуру и понимать, как вы планируете ее использовать.

Сбор урожая свеклы возможен уже через 45 дней после посадки семян некоторых сортов, узнайте, как выкапывать этот овощ.

Некоторые говорят, что чем меньше свекла, тем она вкуснее, в то время как другие позволяют ей достичь среднего размера перед сбором свеклы.

Когда выкапывать свеклу и как правильно это делать:

В зависимости от почвы и недавних осадков, вам, возможно, захочется полить урожай свеклы за день или два до сбора свеклы, чтобы она легче выскользнула из почвы. Это особенно актуально, если вы будете собирать свеклу вручную.

Чтобы собрать свеклу вручную, крепко возьмитесь за область, где листья соприкасаются с корнем свеклы, и сильно и равномерно тяните, пока корень свеклы не выйдет из земли.

Копание свеклы — это альтернативный способ сбора. Осторожно копайте вокруг и под растущей свеклой, стараясь не разрезать ее, а затем вытащите из земли.

После сбора свеклы вымойте ее, если она скоро будет использоваться.

Если свекла будет храниться в течение длительного времени, положите ее в сухое, затененное место, пока почва на ней не высохнет, затем аккуратно смахните сухую землю. Вымойте свеклу непосредственно перед использованием.

Эти простые шаги по сбору свеклы — все, что требуется, чтобы перенести этот овощ с грядки на стол или в погреб.

Составьте план сбора свеклы, так как свекольная ботва хранится всего несколько дней в холодильнике, а корнеплоды — всего несколько недель, если их не хранить в песке или опилках в прохладном месте, например, в подвале.

Собирая свеклу, старайтесь есть ее свежей, чтобы она имела лучший вкус и содержала больше всего питательных веществ.

Источник: gardeningknowhow.

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