Прежде чем узнать, что делать осенью с клубникой, чтобы получить щедрый урожай нужно помнить, что необходимо удалить сухие листья и сорняки вокруг растений.

Кроме того, Ваши растения клубники следует заменять каждые 3 года, так как после этого плодоношение уменьшается, а плоды становятся меньше.

Что делать осенью с клубникой, чтобы получить щедрый урожай:

Если на ваших растениях клубники есть признаки черной пятнистости на листьях, опрыскайте их спреем на основе меди в качестве защитного средства и очистите спреем, делайте это зимой до цветения.

Уберите солому с клубники прошлого сезона вокруг растений, так как это убежище для слизней, улиток, уховерток и кровельщиков, которые потенциально могут съесть плоды клубники весной, сделав это, вы сократите популяцию, поскольку они перейдут в другое место и найдут новую среду обитания.

Замените свежей соломой ранней весной, когда земля еще влажная.

клубника

Чтобы получить щедрый урожай, начните подкармливать клубнику, когда увидите новый рост, специально сбалансированной клубничной подкормкой,

Клубника устойчива к морозам, ваша клубника будет в порядке с морозами, пока листва затвердеет.

Если вы находитесь в регионе, подверженном сильным морозам, вы можете положить солому вокруг клубники для дополнительной защиты, но сделайте это до первых заморозков, иначе она изолирует почву и будет держать ее холодной.

Удалите все ягоды клубники и цветы, которые могут висеть, так как они, скорее всего, будут повреждены морозом.

Источник: plantura.

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