Садоводы рассказали, что делать осенью с клубникой, чтобы получить щедрый урожай.

Прежде чем узнать, что делать осенью с клубникой, чтобы получить щедрый урожай нужно помнить, что необходимо удалить сухие листья и сорняки вокруг растений.

Кроме того, Ваши растения клубники следует заменять каждые 3 года, так как после этого плодоношение уменьшается, а плоды становятся меньше.

Что делать осенью с клубникой, чтобы получить щедрый урожай:

Если на ваших растениях клубники есть признаки черной пятнистости на листьях, опрыскайте их спреем на основе меди в качестве защитного средства и очистите спреем, делайте это зимой до цветения.

Уберите солому с клубники прошлого сезона вокруг растений, так как это убежище для слизней, улиток, уховерток и кровельщиков, которые потенциально могут съесть плоды клубники весной, сделав это, вы сократите популяцию, поскольку они перейдут в другое место и найдут новую среду обитания.

Замените свежей соломой ранней весной, когда земля еще влажная.

Чтобы получить щедрый урожай, начните подкармливать клубнику, когда увидите новый рост, специально сбалансированной клубничной подкормкой,

Клубника устойчива к морозам, ваша клубника будет в порядке с морозами, пока листва затвердеет.

Если вы находитесь в регионе, подверженном сильным морозам, вы можете положить солому вокруг клубники для дополнительной защиты, но сделайте это до первых заморозков, иначе она изолирует почву и будет держать ее холодной.

Удалите все ягоды клубники и цветы, которые могут висеть, так как они, скорее всего, будут повреждены морозом.

Источник: plantura.

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