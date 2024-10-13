Предже чем ознакомиться с календарем огородника на неделю с 14 по 20 октября, очистите и приведите в порядок свои грядки и газон, соберите оставшиеся овощи и травы и расставьте красочные хризантемы.
Еще есть время посадить семена и луковицы многолетних растений. Приложив немного усилий во время осенней посадки, вы ускорите время появления первого нового роста на целый месяц.
Календарь огородника на неделю с 14 по 20 октября:
14 октября, понедельник - Растущая Луна Сеять/сажать:
- надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,
а также злаки и цветы.
- Косить газоны (для ускорения роста)
- Прививать и обрезать (для ускорения роста).
15 октября, Вторник, Растущая Луна Сеять/сажать:
надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,
а также злаки и цветы.
- Косить газоны (для ускорения роста)
- Прививать и обрезать (для ускорения роста).
16 октября, Среда, Растущая Луна Посев/Посадка:
Надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,
а также злаки и цветы.
Оптимальный день посадки (за 2 дня до полнолуния)
- Косить газоны (для ускорения роста)
- Прививать и обрезать (для ускорения роста).
17 октября, Четверг, ПОЛНАЯ ЛУНА в 11:26 Время отдыхать, праздновать и медитировать.
Собирайте лекарственные травы и растения.
18 октября, пятница. Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
19 октября, суббота. Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
20 октября, воскресенье. Убывающая Луна Сеять/сажать:
Подземные растения, особенно корневые растения.
Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.
- Собирайте урожай всех культур
- Удобряйте, пересаживайте
- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).
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