Октябрь означает, что пришло время наслаждаться оставшимися днями тепла и солнца, а также готовить свой сад к зиме и к следующей весне.

Предже чем ознакомиться с календарем огородника на неделю с 14 по 20 октября, очистите и приведите в порядок свои грядки и газон, соберите оставшиеся овощи и травы и расставьте красочные хризантемы.

Еще есть время посадить семена и луковицы многолетних растений. Приложив немного усилий во время осенней посадки, вы ускорите время появления первого нового роста на целый месяц.

Календарь огородника на неделю с 14 по 20 октября:

14 октября, понедельник - Растущая Луна Сеять/сажать:

- надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,

а также злаки и цветы.

- Косить газоны (для ускорения роста)

- Прививать и обрезать (для ускорения роста).

15 октября, Вторник, Растущая Луна Сеять/сажать:

надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,

а также злаки и цветы.

- Косить газоны (для ускорения роста)

- Прививать и обрезать (для ускорения роста).

16 октября, Среда, Растущая Луна Посев/Посадка:

Надземные однолетние растения, особенно плодовые растения,

а также злаки и цветы.

Оптимальный день посадки (за 2 дня до полнолуния)

- Косить газоны (для ускорения роста)

- Прививать и обрезать (для ускорения роста).

17 октября, Четверг, ПОЛНАЯ ЛУНА в 11:26 Время отдыхать, праздновать и медитировать.

Собирайте лекарственные травы и растения.

18 октября, пятница. Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

19 октября, суббота. Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

20 октября, воскресенье. Убывающая Луна Сеять/сажать:

Подземные растения, особенно корневые растения.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте (чтобы замедлить рост).

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