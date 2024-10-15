Хозяйки раскрыть хитрости, как посадить розы поздней осенью, чтобы они прижились и радовали своим цветением в следующем сезоне.

Если вы правильно посадите розы поздней осенью, они благополучно переживут зиму, вернувшись здоровыми, энергичными и полными цветов в следующем году.

Осень — хорошее время для пересадки любых роз, которые находятся в неправильном положении. Вы также можете посадить новые, так как они успеют укорениться до зимы.

Розы доступны как растения, выращенные в контейнерах, или как растения с открытой корневой системой с ноября по март.

Узнайте, как посадить розу с открытой корневой системой поздней осенью.

Выкопайте яму для розы в земле глубиной с садовую лопату и такой же ширины. Землю отсыпьте с одной стороны ямы.

Разрыхлите дно ямы для посадки розы поздней осенью и добавьте полгорсти гранулированного удобрения, например, гранулированного куриного помета. Слегка уплотните дно ямы ногой.

Установите розу с открытой корневой системой на место и используйте трость, размещенную поперек верхней части лунки, чтобы оценить окончательный уровень почвы вокруг растения. Постарайтесь установить основание стеблей чуть ниже этого уровня.

Добавьте лопату компоста в выкопанную из ямы почву и перемешайте.

Используйте это, чтобы заполнить почву вокруг корней розы, уплотняя ее слоями пяткой ноги.

Когда яма заполнится, добавьте на поверхность почвы мульчу из хорошо перепревшего компоста, чтобы сохранить влагу во время посадки розы поздней осенью, затем хорошо полейте розу.

Источник: gardenersworld.

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