С приближением холодов настало время узнать, как сохранить урожай во время первых осенних заморозков.

Используйте несколько простых стратегий, чтобы сохранить урожай во время первых осенних заморозков.

К счастью, некоторые овощи, такие как капуста, брокколи, цветная капуста, кудрявая капуста и брюссельская капуста, переносят заморозки и даже становятся вкуснее после небольшого похолодания.

Как сохранить урожай во время первых осенних заморозков:

Лук-порей — еще один овощ, который процветает при более низких температурах. Просто насыпьте вокруг растений немного защитной мульчи и продолжайте сбор урожая.

Оставьте часть моркови, репы и пастернака в земле на зиму. Просто прикройте почву соломой или вечнозелеными ветками после того, как она слегка замерзнет. Копайте по мере необходимости или во время зимней оттепели. Вы насладитесь их чудесным сладким вкусом.

Чтобы сохранить урожай во время первых осенних заморозков, защитите растения, чувствительные к морозу, с помощью старых простыней и даже наматрасников.

Укрывайте урожай ближе к вечеру и убирайте их, как только температура поднимется выше нуля. Держите их под рукой и будьте готовы укрыть, когда прогнозируются заморозки.

Облегчите задачу, используя универсальные покрытия для рядов из садовой ткани. Этот крученый материал пропускает воздух, свет и воду, защищая растения от заморозков.

Неплотно прикройте растения и закрепите края камнями, досками или садовыми штифтами, чтобы сохранить урожай во время первых осенних заморозков.

Вам нужно будет снять ткань только для сбора спелых овощей. В противном случае она может оставаться на месте до тех пор, пока овощи не перестанут плодоносить или вы не решите, что пора заканчивать сезон.

Создайте высокий туннель над грядками, заполненными крупными растениями. Используйте обручи и покрытия рядов, чтобы обеспечить легкий доступ для сбора урожая, защищая растения.

Источник: spokesman.

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