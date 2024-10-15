Хозяйки назвали лучшие способы, как нужно подкормить свои комнатные цветы в горшке.

Комнатные цветы имеют много преимуществ, но важно знать, как поливать и подкормить их, чтобы они прожили долгую и счастливую жизнь в вашем доме.

Комнатные цветы в горшке не только выглядят стильно и привлекательно, но и отлично очищают воздух в доме, а также оказывают положительное влияние на психическое благополучие.

Узнайте больше о том, как поливать и подкормить комнатные цветы.

В целом, почва в горшках для комнатных цветов должна быть влажной, но не мокрой. Обычно их нужно поливать один или два раза в неделю весной и летом, но реже осенью и зимой. Однако, в зависимости от типа комнатных цветов, это не всегда так.

Подкормка комнатных цветов в период роста имеет жизненно важное значение для стимулирования пышного и здорового роста. Комнатные цветы следует подкармливать только тогда, когда они активно растут, а не когда они отдыхают.

В целом, большинство комнатных цветов следует подкармливать при каждом втором поливе в течение вегетационного периода (весной и летом), что, вероятно, составляет каждые 10–14 дней.

Осенью и зимой подкармливайте комнатные цветы при каждом четвертом поливе, так как комнатным растениям потребуется меньше питательных веществ.

Хорошим способом подкормки комнатных цветов является жидкий концентрированный корм.

Хозяйки также используют сахар и дрожжи для цветов, они содержат богатый минеральный состав.

В домашних условиях удобрение можно приготовить так – на 1 л воды разведите 1 г дрожжей и щепотку сахара. Перемешайте и оставьте на 2-3 часа в темном месте для того, чтобы смесь забродила. Затем разведите смесь водой 1:10 и полейте цветки в горшках.

Источник: gardenhealth.

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