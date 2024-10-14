Многие садоводы производят эту процедуру весной, однако это не всегда оптимальный вариант, лучше обрезать гортензию осенью.

Обрезка гортензии – ключевой этап ухода за этим необыкновенно красивым растением, который может существенно повлиять на его цветение в следующем году.

Обрезка древовидной гортензии производится осенью и включает несколько важных этапов:

Санитарная обрезка: удаляются все поврежденные, засохшие ветки, побеги, соцветия и листья, оставляя только верхние части растения.

Омолаживающая обрезка: все ветви старше 4 лет обрезаются под корень, особенно те, которые имеют много нежизнеспособных побегов.

Прореживающая обрезка: следует вырезать ветви, растущие внутрь куста, поскольку они приводят к загущению. Также нужно убрать слабые отростки от корня.

Не стоит забывать, что активная осенняя обрезка не гарантирует, что зимой не потребуется дополнительных коррекций, ведь некоторые ветви могут поломаться.

А что делать с метельчатой ​​гортензией ? Она цветет на молодых побегах текущего сезона, поэтому ее можно обрезать осенью. Процедура здесь намного проще: срезаем слабые и нулевые отростки, а также направленные внутрь куста. Чтобы сформировать красивую крону, оставьте до 3 пар развитых почек на каждой скелетной ветке.

Крупнолистая гортензия цветет на прошлогодних побегах, но не все так просто. Хотя новые цветы появляются из почек на старых ветвях, обрезка должна быть очень аккуратна, чтобы сохранить молодые побеги, которые могут зацвести весной. Это позволит избежать потери возможного цветения, ведь неправильно произведенная обрезка может лишить вас красоты цветов.

Следуя рекомендациям и выбирая оптимальное время для обрезки, вы сможете наслаждаться пышными цветами гортензии.

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