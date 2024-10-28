Посадка помидоров осенью имеет преимущества, делающие ее привлекательной для огородников.

Вам не нужно переживать о контроле сроков посева или создании условий для рассады на подоконнике. Достаточно просто высадить семена или даже целые плоды непосредственно в грунт.

Сажку помидоров под зиму можно осуществлять двумя способами: высаживая семена или целые плоды. Этот метод подходит для открытого грунта в теплых регионах, а также применим в теплицах.

Перед тем как начать сажать помидоры под зиму, важно выбрать хорошо освещенное место, где весной не застаивается вода. Лучше всего, если на этом участке раньше росли тыквенные, бобовые, капуста или чеснок. Также рекомендуется подкормить почву, добавив на каждый квадратный метр ведро перегноя и стакан пепла.

Посадка из семян. Сделайте лунки глубиной 2–3 см, посейте семена густо, ведь не все семена могут взойти. После этого засыпьте их землей – поливать не нужно. Для посадки важно, чтобы температура почвы была в пределах +1…+5 °C, поскольку при более высоких температурах семена могут прорасти раньше и погибнуть.

Посадка целыми плодами. Целые плоды помидоров можно закопать в землю. Для этого выкопайте лунки глубиной 15–20 см на расстоянии 15 см друг от друга. Для маленьких помидоров черри достаточно глубины 5 см. Этот метод особенно полезен, когда осень теплая, и есть риск, что семена прорастут слишком рано. Перед морозами грядки рекомендуется накрыть сеном или еловыми ветвями. Весной укрытие можно снять и накрыть парником для дополнительной защиты.

Конечно, такой метод имеет свои недостатки. Помидоры могут прорасти только в условиях устойчивого тепла и не все семена могут взойти. Существует риск гибели растений из-за весенних заморозков. Если вы сажаете целые плоды, они могут взойти пучками, что потребует рассадки. Но, как говорят опытные огородники, этот способ все же оправдывает себя, ведь рассада получается крепкой и быстро развивающейся.

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