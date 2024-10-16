Боль в пояснице настолько распространена, что примерно восемь из десяти взрослых испытывают ее в какой-то момент своей жизни.

Для многих людей боль в пояснице может быть некомфортной, поэтому важно знать, как облегчить болевые ощущения.

К счастью, большинство людей находят облегчение от боли в пояснице с помощью домашних средств.

Какие домашние средства от боли в пояснице наиболее эффективны?

Чтобы облегчить боль в пояснице - попробуйте обезболивающие, отпускаемые без рецепта.

Безрецептурные обезболивающие часто помогают облегчить дискомфорт в пояснице, пока вы восстанавливаетесь после незначительной травмы или растяжения.

Терапия горячим и холодным воздухом также может помочь облегчить боль в пояснице.

Вы, возможно, слышали, как некоторые люди клянутся, что грелка поможет при болях в пояснице, в то время как другие настаивают на использовании пакета со льдом. Как горячие, так и холодные температуры могут быть эффективными, поэтому используйте лечение, которое подходит вам лучше всего.

В целом, холодные температуры снижают воспаление и уменьшают отек. Тепло может помочь расслабить мышцы поясницы. В зависимости от симптомов боли в пояснице , вы можете попробовать холодную или горячую терапию по 20 минут за раз, несколько раз в день, пока боль в спине не уменьшится.

Как облегчить боль в пояснице - легкие упражнения:

Хотя отдых важен для выздоровления, убедитесь, что вы не сидите на диване весь день. Упражнения с низкой ударной нагрузкой, такие как ходьба, плавание или простая растяжка, способствуют выздоровлению и усиливают приток крови. Если вы вообще не двигаетесь, мышцы вокруг позвоночника могут затвердеть или ослабеть, что усугубит боль в пояснице.

Источник: advocatehealth.

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