Хорошая новость заключается в том, что осень - самое время посадить в своем саду яблоню, и у садоводов есть несколько полезных советов, с которых можно начать.

Прежде, чем посадить яблоню осенью, чтобы иметь щедрый урожай в следующем году, тщательно продумайте свой сад и то, сколько тени будет давать дерево, когда оно полностью вырастет.

Некоторые яблони растут быстрее других. Подумайте, какую дикую природу будет привлекать дерево, и нужно ли вам будет защищать его от прожорливых вредителей, охотящихся за фруктовой закуской.

Яблоки популярны и существуют во многих сортах, подходящих для разных климатических условий. Им требуется полное солнце и хорошо дренированная почва.

Как посадить яблоню осенью:

Для начала вам нужно подготовить все посадочные материалы для посадки яблони, включая инструменты, шланг или лейку, необходимые корректирующие материалы и, конечно же, новое плодовое дерево.

Выберите хорошее солнечное место для посадки яблони, которое получает около 8 часов полного солнечного света в день, и хорошо дренируемую почву.

Для почв, которые твердые и тяжелые в глине, рассмотрите возможность создания насыпи немного выше уровня родной почвы с компостом и мульчей, чтобы создать более легкую среду для укоренения вашего нового дерева.

Далее вам нужно будет выкопать яму для посадки яблони примерно в два раза больше корневого кома. После того, как яма будет готова, вам нужно будет посадить дерево так, чтобы верх корневого кома был на одном уровне с линией родной почвы или, если вы насыпали холмик, на одном уровне с верхом холмика.

Дополнительным шагом здесь будет заполнение ямы водой перед посадкой и ожидание часа или больше, чтобы вода впиталась. Этот дополнительный шаг более важен для более тяжелых почв и для климата с небольшим количеством осадков.

Дополнительная вода поможет увлажнить более глубокую почву для посадки яблони осенью и вернуть ее к жизни, так сказать.

Теперь, когда ваше дерево яблони посажено, сформируйте вокруг него небольшую чашу из окружающей почвы. Это следует сделать так, чтобы вода не скапливалась у ствола яблони после того, как вы это спланируете.

Источник: fourwindsgrowers.

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